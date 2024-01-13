Ъ: спрос на санаторный отдых в полтора раза превысил предложение

В 2024 году турпоток в российских санаториях может вырасти лишь на 2-3% по сравнению с 2023 годом. Такой прогноз газете "Коммерсант" дал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.
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