«Успешные люди» гробят Россию

Владимир Соловьев Дорога к Богу начинается утром со слов: "ПОМОГИ МНЕ ГОСПОДИ СИЕ ДЕЛО МНОЮ НАЧИНАЕМОЕ О ТЕБЕ САМОМ СОВЕРШИТЕ"! А ВЫЙДЯ НА УЛИЦУ ГОВОРИТЬ: "ОТРЕКАЮСЬ ОТ ТЕБЯ САТАНА, ГОРДЫНЕ ТВОЕЙ И СЛУЖЕНИЯ ТЕБЕ. СОЧЕТАЮСЬ ТЕБЕ ГОСПОДИ". И ТЫ САМ ПОЧУВСТВУЕШЬ СИЛУ ЭТИХ МОЛИТВ!

Анфиса Иванова Как интересно было читать больше половины статьи - так убедительно сказав о " успешности успешных " российского общества, автор круто сменил указующий вектор очевидных ему причин и виновников сложившейся сегодняшней России и ее гражданства... Ладно бы такое состояние определено им в безбожной части народа российского, но как такое может иметь место в самом православии, в ее притче посланников Божьих и его служителей?! Вот отсюда идут корни народного неверия ,шатания и жестокой борьбы в самой Святой церкви ,породившие 1914-17-18гг...