Будь мы нравственными и любящими Бога, разве попустил бы Господь беды, нахлынувшие на Россию сегодня? Бедствия и катастрофы в России всё ярче высвечивают состояние нашего общества и власти.
«Успешные люди» гробят Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Дорога к Богу начинается утром со слов: "ПОМОГИ МНЕ ГОСПОДИ СИЕ ДЕЛО МНОЮ НАЧИНАЕМОЕ О ТЕБЕ САМОМ СОВЕРШИТЕ"! А ВЫЙДЯ НА УЛИЦУ ГОВОРИТЬ: "ОТРЕКАЮСЬ ОТ ТЕБЯ САТАНА, ГОРДЫНЕ ТВОЕЙ И СЛУЖЕНИЯ ТЕБЕ. СОЧЕТАЮСЬ ТЕБЕ ГОСПОДИ". И ТЫ САМ ПОЧУВСТВУЕШЬ СИЛУ ЭТИХ МОЛИТВ!
Ответить
3 час.
Анфиса Иванова
Как интересно было читать больше половины статьи - так убедительно сказав о " успешности успешных " российского общества, автор круто сменил указующий вектор очевидных ему причин и виновников сложившейся сегодняшней России и ее гражданства... Ладно бы такое состояние определено им в безбожной части народа российского, но как такое может иметь место в самом православии, в ее притче посланников Божьих и его служителей?! Вот отсюда идут корни народного неверия ,шатания и жестокой борьбы в самой Святой церкви ,породившие 1914-17-18гг...
Ответить
2 час.
Ирина52
При СССР в стране атеистов у людей БЫЛА СОВЕСТЬ и успешными были те, кто принес больше пользы Родине. На центральной площади города, где мы жили, висела на доске почета фотография моей мамы, заслуженной учительницы республики. Именно такие, как она, вызывали уважение ,а не такие, как Собчак и прочая шелупонь. Это при Горбачеве, когда "бога вспомнили", "покаялись" и стали в церквях со свечками стоять, "элитой" стали не работники , а воры и спекулянты. Моего отца, кандидата наук,доцента тоже уважал весь город. А сегодня "благодаря" "перестройке сознания" даже профессоров называют "нищими попрошайками" и платят нищенские пенсии. ПРАВИЛЬНО нас учили: без бога-шире дорога. ...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии