В Зеленогорске продают старинную дачу с обременением

В Петербурге потеплело, и начало дачного сезона активизировало рынок загородной недвижимости. Сейчас самое время присмотреться к какой-нибудь даче в пригороде, например в элитном, Курортном районе Северной столицы.
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