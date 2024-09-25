От кондиционера к обогревателю: как кожа лица «кричит» о проблемах осенью

После жаркого лета, задержавшегося вплоть до конца сентября, необходимо присмотреться к качеству кожи лица и тела, так как именно после окончания сезона заметно влияние ультрафиолетовых лучей — от простого ожога до развития раковых клеток.
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