Как обезопасить себя от детских криков в небе: математический рецепт

Том Кроуфорд, доктор наук и профессор прикладной математики в Оксфордском университете, разработал уникальную формулу для компании Asda Money, которая поможет родителям избежать нервных срывов своих чад и сохранить спокойствие во время авиаперелета.
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