Буффон назвал свою главную ошибку в карьере

Джанлуиджи Буффон заявил, что уход из «ПСЖ» стал главной ошибкой в его карьере. Легендарный экс-голкипер сборной Италии, «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон, ныне защищающий цвета «Пармы», рассказал, что стало главной его ошибкой в карьере.