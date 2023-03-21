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Буффон назвал свою главную ошибку в карьере

Буффон назвал свою главную ошибку в карьере

Джанлуиджи Буффон заявил, что уход из «ПСЖ» стал главной ошибкой в его карьере. Легендарный экс-голкипер сборной Италии, «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон, ныне защищающий цвета «Пармы», рассказал, что стало главной его ошибкой в карьере.

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