Раскрыто прошлое забеременевшей в 13 лет школьницы, которую задержали в Москве

Задержанная в Москве 13-летняя беременная девочка оказалась цыганкой из многодетной семьи, пишет МК. Накануне стало известно, что девочку остановили правоохранители, когда она перебегала дорогу в неположенном месте.
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