«Это немецкий город понятно?»: стычка на детской площадке в Калининграде вызвала обсуждение ВОВ

Юргазета В Калининграде произошёл очередной громкий случай, который заставляет задуматься о том, как некоторые «ценные кадры» воспринимают себя в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В ХМАО приезжие собрали толпу чтобы расправиться с дружинниками. Уже раздаются крики: «Это наш город!».
- Азербайджанец держал все овощные рынки Южного Урала и строил планы этнического анклава. Гражданство — аннулировано
- "Трое вошли в кабинет, и тут началось": Смелый врач снимала своё унижение в прямом эфире
Свежие комментарии
- Генерал МВД сыгра...
- «Я не мог пройти ...
- Л ДЕТИ-МИГРАНТЫ ТОЛ...
И что в итоге? 100 000 предупреждение? Да затрахали эти мигранты. Попробуйте в Киргизии сделать то же. Сколько вы проживете? Пока на них зарабатывают и силовики, и чиновники, и суды - ХЕР вам, а не музыку!
Соглашусь с тем, что нужно гнать, но! Нужно смотреть, а кто это допустил? Кто "греет ручёнки" на этом деле? Чиновники, разной категории! А кто же эти чиновники, кто их назначает, кому они "заносят"? В основном, чиновники состоят, в не безизвестной нам партии предателей и воров! Назначают их те, кто стоит у властной кормушки сегодня, кто снимает с выборов "убогих яблочников" и "страшного" для них - Бондаренко! А заносят они на верх, своим кураторам-хозяевам! Поэтому стоит задуматься, а не пойти ли на выборы, не взять ли с собой всю семью и соседей, чтобы проголосовать против партии не имеющей отношения к нашему народу?! Идите и голосуйте против. За таких как Бондаренко, Фургал, Платошкин - людей выступающих за права граждан, за нашу Родину!!!
Только - гнать ! Гнать ВСЮ отару скопом , проникшую минимиум за 25 лет в Страну . Купленные паспорта/гражданства - аннултровать . На хрен нам нужны ТАКИЕ *сограждане* ! И как выше справедливо замечено - гнать вместе с теми , кто продал им разрешительные документы вместе с Родиной .
Непонятно, почему мы это читаем? Эта Дилара уже идёт пешком в сторону КПП на границу 'земли кишлаков'?
СО ВСЕМИ ЧУРКАМИ-ТОЛЬКО ТАК!!!!
Немедленная депортация.