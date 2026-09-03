Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Это немецкий город понятно?»: стычка на детской площадке в Калининграде вызвала обсуждение ВОВ

«Это немецкий город понятно?»: стычка на детской площадке в Калининграде вызвала обсуждение ВОВ

Юргазета В Калининграде произошёл очередной громкий случай, который заставляет задуматься о том, как некоторые «ценные кадры» воспринимают себя в нашей стране.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Хироников
Александр Хироников

И что в итоге? 100 000 предупреждение? Да затрахали эти мигранты. Попробуйте в Киргизии сделать то же. Сколько вы проживете? Пока на них зарабатывают и силовики, и чиновники, и суды - ХЕР вам, а не музыку!

Профиль пользователя Гавриленко Александр
Гавриленко Александр

Соглашусь с тем, что нужно гнать, но! Нужно смотреть, а кто это допустил? Кто "греет ручёнки" на этом деле? Чиновники, разной категории! А кто же эти чиновники, кто их назначает, кому они "заносят"? В основном, чиновники состоят, в не безизвестной нам партии предателей и воров! Назначают их те, кто стоит у властной кормушки сегодня, кто снимает с выборов "убогих яблочников" и "страшного" для них - Бондаренко! А заносят они на верх, своим кураторам-хозяевам!  Поэтому стоит задуматься, а не пойти ли на выборы, не взять ли с собой всю семью и соседей, чтобы проголосовать против партии не имеющей отношения к нашему народу?!  Идите и голосуйте против. За таких как Бондаренко, Фургал, Платошкин - людей выступающих за права граждан, за нашу Родину!!!

Профиль пользователя Юрий Белов
Юрий Белов

Только - гнать ! Гнать ВСЮ отару скопом , проникшую минимиум за 25 лет в Страну . Купленные паспорта/гражданства - аннултровать . На хрен нам нужны ТАКИЕ *сограждане* ! И как выше справедливо замечено - гнать вместе с теми , кто продал им разрешительные документы вместе с Родиной .