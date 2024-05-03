В ГУР МО Украины смирились с невозможностью победить Россию

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию The Economist заявил, что Киев не сможет выиграть вооруженный конфликт только на поле боя, и указал на переговоры как условие для окончания боевых действий.