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Кажетта Ахметжанова: вечерние ритуалы, чтобы снять стресс и тревогу

Кажетта Ахметжанова: вечерние ритуалы, чтобы снять стресс и тревогу

День ещё не закончился, а голова уже гудит от усталости. Отчасти виновата может быть даже непростая космическая погода этой недели, но чаще дело прозаичнее: мысли перескакивают с одной задачи на другую, а тревога сопровождает даже самые обычные дела.

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