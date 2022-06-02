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Закупку российской нефти по сниженным ценам Байден считает альтернативой эмбарго

Закупку российской нефти по сниженным ценам Байден считает альтернативой эмбарго

- У нас есть проблема сейчас — Европа, решающая еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, — возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене, - приводит CNN слова американского лидера.

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