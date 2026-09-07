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За рулем

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Новый седан Mitsubishi теперь можно купить в России с очень приятной ценой

Новый седан Mitsubishi теперь можно купить в России с очень приятной ценой

На российском автомобильном рынке объявился Mitsubishi Attrage – модель, которую в нашей стране официально никогда не продавали.

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