Рублёвка на огне: каким получился новый Meat_Coin в Жуковке

Загородный ужин больше не обязательно должен начинаться с шашлыка и заканчиваться чаем на террасе. В Жуковке открылся новый Meat_Coin — большой двухэтажный ресторан на Рублёвском шоссе, где сухое вызревание соседствует с дровяной печью, метровыми кебабами, чёрной икрой и винной картой на 350 позиций.
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