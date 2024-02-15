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8 занятных фактов про шоколад, которые заставят взглянуть на него под другим углом

8 занятных фактов про шоколад, которые заставят взглянуть на него под другим углом

Шоколад в разных формах известен человечеству с давних времен. Он был ритуальным напитком древних мексиканских племен, изысканным десертом знати, а сейчас это любимое лакомство миллионов людей, и его изготовление возведено в ранг искусства.

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