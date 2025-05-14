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«Европейцы – молча глотающие импотенты» - зам Лаврова ответил на угрозу санкций со стороны ЕС

«Европейцы – молча глотающие импотенты» - зам Лаврова ответил на угрозу санкций со стороны ЕС

Европа на способна давить на Россию, она и свои национальные, экономические интересы защитить не может.

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