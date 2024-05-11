ИИ-поисковик Google стал реже отвечать на запросы пользователей Google осторожно ...

ИИ-поисковик Google стал реже отвечать на запросы пользователейGoogle осторожно подходит к запуску своего нового сервиса Search Generative Experience (SGE), который использует искусственный интеллект для генерации ответов на запросы пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)