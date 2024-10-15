Тульский губернатор Миляев внес предложения по развитию спорта в России

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев внес предложения по развитию спорта в стране в ходе совещания по созданию госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", как передала пресс-служба областного правительства.
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