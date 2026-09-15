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Марьинский вестник

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Выставка на Подольской представляет историю в виде плакатов

С 15 по 17 сентября в клубе «Подросток» на улице Подольской проходит тематическая выставка плакатов «Шаги истории», посвященная памятным датам сентября.

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