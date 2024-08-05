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Вассилис Спанулис: «Мы нагуляли аппетит. Олимпийский турнир – главное событие в карьере»

«Самым важным было добиться нужного настроя и командной культуры, радости от игры за сборную. Теперь все рады быть здесь и наслаждаются процессом.

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