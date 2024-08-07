Аналитик о последствиях роста ключевой ставки: «На застройщика давят с двух сторон»

Банк России поднял ключевую ставку на два процентных пункта – до 18 %. На сколько вырастут ставки по рыночной ипотеке и к каким последствиям это приведет в строительной отрасли, рассказала «ФедералПресс» независимый аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина:«Рост ключевой ставки и сохранение ее на таком высоком уровне приводит к тому, что ставки по ипотеке растут.
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