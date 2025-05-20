Тест для умных, зрители из СССР не пройдут: угадайте «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие любимые советские комедии 1970-х и 1980-х

Проверьте, насколько густо поросли пылью ваши знания золотого фонда советского кино или они блестящи! фото: фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1978)Повод, послуживший к созданию этого теста, печальный, но забывать его грешно и стыдно: сегодня — годовщина смерти Олега Янковского.