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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека удален в матче с «Ромой». Тренер «Милана» получил 2 желтые за споры с судьей в течение 4 минут

Главный тренер «Милана» был удален в концовке первого тайма матча с «Ромой» (1:1, перерыв). Португальский специалист получил две желтые карточки за споры с судьей – на 40-й и 43-й минутах.

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