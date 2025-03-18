Курский урок не усвоен. ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область на танках и квадроциклах

В ночь с 17 на 18 марта украинские военные попытались прорваться через границу несколькими группами. Активизация ВСУ накануне телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина стала очередной попыткой давления на Запад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии