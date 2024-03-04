Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 8 подборов и 9 передач, «Оклахома» одолела «Финикс»

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 8 подборов и 9 передач, а также 3 перехвата и 3 блок-шота.
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