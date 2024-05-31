В Педиатрическом университете открылся VIII конгресс с международным участием «Здоровые дети - будущее страны»

Более 15 государств, 2500 участников обсудят вопросы педиатрии, неонатологии, детской хирургии и других направлений В Педиатрическом университете открылся VIII Международный конгресс «Здоровые дети - будущее страны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии