Alpine и Honda оштрафованы за нарушение финансовых правил

AlpineМеждународная автофедерация FIA объявила, что Управление по ограничению расходов по итогам изучения финансовой документации команд и мотористов Формулы 1 по за 2023 год определилась с наказанием для Alpine Racing SAS и Honda Racing Corporation, у которых выявлены некие «процессуальные нарушения».