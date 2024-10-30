Alpine и Honda оштрафованы за нарушение финансовых правил

AlpineМеждународная автофедерация FIA объявила, что Управление по ограничению расходов по итогам изучения финансовой документации команд и мотористов Формулы 1 по за 2023 год определилась с наказанием для Alpine Racing SAS и Honda Racing Corporation, у которых выявлены некие «процессуальные нарушения».
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