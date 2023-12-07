Передача киевскому режиму 300 миллионов долларов на армейские нужды оказалась внесена в представляющий бюджетирование оборонной сфере документ, который оказался спроектирован законодательными органами для грядущего годового периода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии