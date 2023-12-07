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В проект оборонного бюджета США на 2024 год включили $300 млн помощи Украине

В проект оборонного бюджета США на 2024 год включили $300 млн помощи Украине

Передача киевскому режиму 300 миллионов долларов на армейские нужды оказалась внесена в представляющий бюджетирование оборонной сфере документ, который оказался спроектирован законодательными органами для грядущего годового периода.

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