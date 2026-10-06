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Пункт-А

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Утром в Астрахани автоцистерна сбила задним ходом женщину

Утром в Астрахани автоцистерна сбила задним ходом женщину

Ее доставили в больницу. По предварительной информации пресс-службы УМВД, сегодня в 07:05 в Астрахани на ул.

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