Плесень станет пищей нашего мрачного будущего

В непрекращающихся поисках устойчивых и экологически чистых альтернатив мясу и другим животным белкам исследователи остановились на новом продукте, который только усугубляет наше погружение в антиутопический научно-фантастический сюжет.
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