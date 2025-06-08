В США разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет рухнул в американском штате Теннесси в округе Коффи на Old Shelbyville Road. Об этом сообщили местные властиПассажирский самолет рухнул в американском штате Теннесси в округе Коффи на Old Shelbyville Road.
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