Риелтор Юсова объяснила, почему загородный дом лучше покупать осенью

Риелтор Юлия Юсова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что осень считается более подходящим временем для покупки загородного дома или участка, поскольку дождливая погода позволяет обнаружить недостатки, незаметные летом.
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