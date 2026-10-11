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Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав граждан в Ярославской области

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав граждан в Ярославской области

В соцмедиа опубликовано обращение к Председателю СК России, в котором сообщается, что в поселке Красные Ткачи Ярославского муниципального округа сложилась критическая ситуация с теплоснабжением.

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