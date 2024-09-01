«Пора СВО назвать войной и объяснить это нашей элите»: Депутат

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что специальную военную операцию на Украине следует называть войной, особенно после недавнего обстрела Белгорода.
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