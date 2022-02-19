Телеканал "КРЫМ 24"

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marseille
    Для этого подойдёт и сирияПринуждение к мир...
  • МЕРАБ КУТАТЕЛАДЗЕ
    Принуждение Украины к миру необходимо. Только прежде надо отвлечь внимание США, осуществить максимально жёсткую атаку...Принуждение к мир...
  • Дросельмеер Patalakh
    Украина не нападает на Россию, нет войны, а ситуация на Донбасе, это внутренний конфликт Украины, и она его в праве с...«Я готова поехать...

Какая погода будет в Крыму 19 февраля 2022 года: +10 и без осадков

В Крыму и Севастополе сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём поднимется до 10 градусов тепла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх