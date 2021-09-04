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Задержан подозреваемый в похищении девушки под Нижним Новгородом

Задержан подозреваемый в похищении девушки под Нижним Новгородом

Предполагаемым преступником оказался 39-летний местный житель.Фото: unsplash.com Сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в похищении 23-летней девушки, проинформировали в региональном СУ СКР.

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