Минтранс обсудил скидки такси для многодетных семей с июня 2026 года

Комитет Госдумы под руководством Нины Останиной обсудил ситуацию с такси для многодетных семей. Минтранс России предлагает с 1 июня 2026 года в Уфе скидки на детские поездки, но Нина Останина считает, что это не должно зависеть от водителей.
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