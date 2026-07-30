Минтранс обсудил скидки такси для многодетных семей с июня 2026 года

Комитет Госдумы под руководством Нины Останиной обсудил ситуацию с такси для многодетных семей. Минтранс России предлагает с 1 июня 2026 года в Уфе скидки на детские поездки, но Нина Останина считает, что это не должно зависеть от водителей.