Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Битва разума: 12 загадок, которые покажут, кто у вас в компании самый умный

Битва разума: 12 загадок, которые покажут, кто у вас в компании самый умный

Ниже — 12 хитрых загадок, над которыми придётся немного подумать. Это отличный способ отвлечься от рутины, поднять настроение и устроить небольшое соревнование с друзьями или коллегами.

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