Альварес победил Чарло и остался абсолютным чемпионом мира по боксу

Канело продолжает писать историю.автор фото: Getty ImagesКанело продолжает писать историю.В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл долгожданный боксёрский бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.
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