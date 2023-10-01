Альварес победил Чарло и остался абсолютным чемпионом мира по боксу

Канело продолжает писать историю.автор фото: Getty ImagesКанело продолжает писать историю.В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл долгожданный боксёрский бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.