Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал в социальной сети X позицию Киева по договорённости между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива.
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