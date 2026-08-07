Как выбрать спелую дыню: признаки сладкой дыни, проверка на нитраты, польза, вред и сорта

Яркий цвет, сеточка на кожуре, глухой звук при постукивании — эти приметы знают многие, но помогают ли они выбрать дыню? Проверили народные способы на практике: купили дыни на рынке и у метро, а затем вместе с агрономом оценили их спелость, сахаристость и содержание нитратов.