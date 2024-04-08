Адлер — он такой один Кому-то он мил, кому-то нет. Те, кто тут родились не понимают, как его нельзя не любить, а приезжие ужасаются некоторым моментам.
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Адлер — он такой один Кому-то он мил, кому-то нет. Те, кто тут родились не понимают, как его нельзя не любить, а приезжие ужасаются некоторым моментам.