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Любимый Сочи

2 подписчика
Адлер — он такой один

Адлер — он такой один Кому-то он мил, кому-то нет. Те, кто тут родились не понимают, как его нельзя не любить, а приезжие ужасаются некоторым моментам.

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