Индонезия запланировала многократное увеличение производства дуриана

Индонезия планирует увеличить экспорт дуриана в Китай до $8 млрд (705 млрд руб.) в год. Заявление министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтана 1 июля передало издание VnExpress.
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