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Трамп и Путин: сложные переговоры по урегулированию украинского конфликта

Трамп и Путин: сложные переговоры по урегулированию украинского конфликта

Администрация Трампа ищет пути разрешения украинского конфликта. Переговоры с Зеленским и Путиным предстоит провести, но пока четкого плана у Вашингтона нет.

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