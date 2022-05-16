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Девин Букер – о разгроме в 7-м матче: «Нам надрали задницы. Надо вести себя по-мужски и принять поражение»

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер высказался по поводу разгромного поражения от «Далласа» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф.

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