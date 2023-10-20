Обстановка на фронтах в ходе спецоперации 20 октября 2023 года

На Херсонском направлении диверсанты противника высадились на левый берег Днепра, закрепились в селе и продвинулись до дороги, что свидетельствует о намерениях Командование ВСУ, захватить транспортную артерию .
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