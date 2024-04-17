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Хавбек «ПСЖ» Витинья о выходе в 1/2 ЛЧ: «Наши болельщики, думаю, были единственными, кто верил»

Парижане обыграли «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:3). «Это невероятно.

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