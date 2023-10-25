На фоне боевых действий: Галкин* и Пугачева купили жилье на Кипре за 1 млрд

Источники СМИ сообщают о том, что Алла Борисовна и Максим Галкин* обзавелись новым объектом недвижимости: пентхаусом стоимость в € 10 млн (почти 1 млрд рублей) в самом высоком небоскребе на побережье Средиземного моря, 170-метровом жилом комплексе One Tower в Лимассоле.