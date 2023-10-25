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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

На фоне боевых действий: Галкин* и Пугачева купили жилье на Кипре за 1 млрд

На фоне боевых действий: Галкин* и Пугачева купили жилье на Кипре за 1 млрд

Источники СМИ сообщают о том, что Алла Борисовна и Максим Галкин* обзавелись новым объектом недвижимости: пентхаусом стоимость в € 10 млн (почти 1 млрд рублей) в самом высоком небоскребе на побережье Средиземного моря, 170-метровом жилом комплексе One Tower в Лимассоле.

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