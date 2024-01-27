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Боец ВСУ рассказал об угрозе российских «окопных РЭБ» для дронов Украины

Боец ВСУ рассказал об угрозе российских «окопных РЭБ» для дронов Украины

Боец ВСУ: «окопные РЭБ» ВС РФ скоро приведут к массовым потерям украинских БПЛА Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о применении в зоне боевых действий «окопных РЭБ» и об угрозе со стороны РФ, которую они несут украинским дронам.

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