Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»

Что-т о продажные СМИ РФ аж захлёбываются от похвал Трампу, который ничего не сделал хорошего России кроме пустых обещаний.

Игорь Кузнецов

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин в самом деле думает что возможно при переговорах с США как то нам испортить тношения с КНДР и Ираном? Это как вернуться в 90-е годы, полагаю "в верхах" и без таких советчиках знают это.