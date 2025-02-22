Политнавигатор Несмотря на кажущееся потепление отношений с США, России необходимо сохранять добрые отношения с союзниками – КНДР и Ираном.
Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кремлю и ГД.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Что-т о продажные СМИ РФ аж захлёбываются от похвал Трампу, который ничего не сделал хорошего России кроме пустых обещаний.
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11 час.
Игорь Кузнецов
Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин в самом деле думает что возможно при переговорах с США как то нам испортить тношения с КНДР и Ираном? Это как вернуться в 90-е годы, полагаю "в верхах" и без таких советчиках знают это.
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7 час.
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