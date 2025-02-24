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Politico: Макрон хочет предложить Трампу отправку военных сил Европы на Украину

Politico: Макрон хочет предложить Трампу отправку военных сил Европы на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом в США планирует предложить Вашингтону развертывание военных сил стран ЕС на Украине в качестве условия начала переговоров по урегулированию украинского кризиса с Россией.

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